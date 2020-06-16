Нужен SEO

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Закрыт10 заявок471 просмотр

Доброго времени суток! ТЗ такое : Нужно сделать так, чтобы страницы об определённом человеке с негативными постами, материалами, в целом информацией, не высвечивались в заглавном строчках поиска гугла и остальных поисковых  системах. Поднять в топ списка страницы с положительной информацией. Сделать красивую презентацию человека на просторах интернета. 

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