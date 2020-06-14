Оптимизация страниц сайта Wordpress.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт18 заявок590 просмотров

Надо на сайте system-itc.ru разместить метатеги Description, чтобы они были подходящими и логичными для SEO. Сайт сделан на wordpress, используется плагин All In One SEO Pack.

Причина - ошибка в Яндекс.Вебмастер.

Скриншот: https://prnt.sc/snruih

WordPress
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