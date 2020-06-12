Нужен Seo специалист для сайта

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Закрыт15 заявок666 просмотров

Нужен сео специалист для сайта https://www.cl-news.ru/

Это личный  некоммерческий проект. Полностью веду его сама. Оцените пожалуйста что нужно сделать, стоимость и на какие сроки это можно растянуть. 

5 лет назад
hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

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