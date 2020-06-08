Продвинуть сайт по конкретному запросу

Нужно "почистить" выдачу по одному запросу ("Название сайта" отзывы) в гугле и яндексе.

Сайт финансовой тематики немного связанный с криптовалютами.

В топ 40 находится около 15-20 сайтов, которые отлично бы подошли для заполнения первой страницы в поисковиках, но всю первую страницу уже зачистили конкуренты фейковыми отзывами.

в заявке напишите ваши стандартные цены по работе с одним запросом и был ли у вас уже опыт в подобных задачах