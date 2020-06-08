Добрый день. Необходима консультация для усовершенствования знаний по продвижению сайта на площадке prom.ua. Прошу указывать стоимость 1 часа консультации.
Продвинуть сайт по конкретному запросу
Нужно "почистить" выдачу по одному запросу ("Название сайта" отзывы) в гугле и яндексе.
Сайт финансовой тематики немного связанный с криптовалютами.
В топ 40 находится около 15-20 сайтов, которые отлично бы подошли для заполнения первой страницы в поисковиках, но всю первую страницу уже зачистили конкуренты фейковыми отзывами.
в заявке напишите ваши стандартные цены по работе с одним запросом и был ли у вас уже опыт в подобных задачах
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $20
Нам подготовили отчёт по SEO оптимизации блога на Wordpress и внутренним ошибкам. Необходимо внести изменения в блог согласно отчету. Требуется опыт работы с Wordpress! Данная задача одноразовая и краткосрочная.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $50
Требуется пройти регистрацию в каждой из панелей. Далее переходим в Account и копируем API ключ и заносим в таблицу.На некоторых панелях не будет возможность регистрацию сделать- такие просто пропускаем. Документ с сайтами скину!Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт gostzaem.ru За ежемесячную оплату продвигать по поисковым запросам ,тематика микрозаймы ,кредиты цель попасть в топ и получать заявки .Прошу писать именно тем людям которые имеют опыт в тематике микрозаймов и опыт ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить продвижение сайта знакомств для взрослой аудитории в Яндекс, Google. Сайт : https://v-swinge.com/Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, требуется помощь-консультация через скайп( готов оплатить 1-2 часа) по настройке сайта на вордпрессе в поисковиках Google и Яндекс. Я новичок в разработке сайтов. СергейПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть молодое приложение (покупки в Интернет), нужно увеличить количество скачиваний из Казахстана. Количество скачиваний и стоимость прошу указывать в Вашем предложении.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Очистить, либо опустить вниз списка страницы негативного характера в поисковиках, и поднять в ТОП - положительного контекста страницы.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
Линкбилдинг Юридического сайта Требуются услуги линкбилдера для сайта предоставления юридических услуг. Задача: Составление и размещение ссылочной массы на форумам/сайтах актуальной тематики. Детали работы и оплата труда оговариваются лично. исполнителя ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт5 лет назад