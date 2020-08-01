SEO оптимизация блога на Wordpress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен9 заявок501 просмотр

Нам подготовили отчёт по SEO оптимизации блога на Wordpress и внутренним ошибкам. 

Необходимо внести изменения в блог согласно отчету. 

Требуется опыт работы с Wordpress!

Данная задача одноразовая и краткосрочная. 

WordPress
5 лет назад
Bistox
44 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vladimiredin
Владимир 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$10
9 дней
Escrow
Владимир ответственно и качественно выполнил поставленную задачу. Планируем продолжать работу с ним в дальнейшем.
Рекомендую к сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

Илья
 
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vladimiredin
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