Настройка сайта в посковиках Google и Яндекс

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Завершен10 заявок634 просмотра

Добрый день,

требуется помощь-консультация через скайп( готов оплатить 1-2 часа)  по настройке сайта на вордпрессе в поисковиках Google  и Яндекс. Я новичок в разработке сайтов.

Сергей

WordPress
5 лет назад
SergeyCherny1983
Сергей 
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

vladimiredin
Владимир 
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$10
3 дня
Escrow
Адекватный исполнитель, быстро и понятно) Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.

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