Увеличение скачиваний в Play Market

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Закрыт3 заявки510 просмотров

Есть молодое приложение (покупки в Интернет), нужно увеличить количество скачиваний из Казахстана.

Количество скачиваний и стоимость прошу указывать в Вашем предложении.

5 лет назад
c0wb0y
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Поисковые системы (SEO)
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