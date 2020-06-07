Добрый день. Необходима консультация для усовершенствования знаний по продвижению сайта на площадке prom.ua. Прошу указывать стоимость 1 часа консультации.
Продвижение сео
Сайт gostzaem.ru
За ежемесячную оплату продвигать по поисковым запросам ,тематика микрозаймы ,кредиты цель попасть в топ и получать заявки
.Прошу писать именно тем людям которые имеют опыт в тематике микрозаймов и опыт в Сео от 5-7 лет сейчас из-за пандемии сумма тоже небольшая но если пойдёт отдача от работы можно будет и поднимать расходы
Заявки фрилансеров
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