Продвижение сео

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За ежемесячную оплату продвигать по поисковым запросам ,тематика микрозаймы ,кредиты цель попасть в топ и получать заявки

.Прошу писать именно тем людям которые имеют опыт в тематике микрозаймов и опыт в Сео от 5-7 лет сейчас из-за пандемии сумма тоже небольшая но если пойдёт отдача от работы можно будет и поднимать расходы