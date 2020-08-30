Продвижение SEO

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Завершен25 заявок646 просмотров

Нужно продвигать по поисковым запросам сайт - https://teplovector.vn.ua/.

Тематика - (водоснабжения, отопления, капельный полив, сантехника).

5 лет назад
Vlad_Donchenko
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Infear
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$187
30 дней
Escrow
Виталий настоящий профессионал своего дела, соблюдает сроки, подскажет что лучше для проекта и качественно сделает свою работу, очень рекомендую данного исполнителя.
Рекомендую Владислава к сотрудничеству, Задачи четкие, оплата мгновенная, вопросов и дополнительных задачь не относящихся к оговоренному тз и не по теме нет, коммуникация на высоте.

Заявки фрилансеров

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