Внешняя оптимизация - линкбилдинг

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Закрыт2 заявки486 просмотров

Ищу человека кто может закрывать вопрос крауд-маркетинга для сайта статистики стримеров (игровая тематика).

Необходимо искать новые площадки (игровые) форумы для сайта - в живых ветках ненавязчиво ставить ссылочки. 

Ищу человека который имеет опыт в данном вопросе и может показать примеры. Нужен креативный и инициативный подход , а не размещение в новых ветках мертвых форумов.

Приветствуется опыт в бурж , т.к. это тоже надо.

ЗА трафик с ссылок можем договориться о бонусах.

Жду ваших предложений , цену за 10 ссылок , и ваши комментарии - что можете предложить интересного :)  

5 лет назад
centaur
43 года
16 лет в сервисе
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5 лет назад

Заявки фрилансеров

Елена
 
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Максим
 
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