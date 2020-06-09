Добрый день. Необходима консультация для усовершенствования знаний по продвижению сайта на площадке prom.ua. Прошу указывать стоимость 1 часа консультации.
Внешняя оптимизация - линкбилдинг
Ищу человека кто может закрывать вопрос крауд-маркетинга для сайта статистики стримеров (игровая тематика).
Необходимо искать новые площадки (игровые) форумы для сайта - в живых ветках ненавязчиво ставить ссылочки.
Ищу человека который имеет опыт в данном вопросе и может показать примеры. Нужен креативный и инициативный подход , а не размещение в новых ветках мертвых форумов.
Приветствуется опыт в бурж , т.к. это тоже надо.
ЗА трафик с ссылок можем договориться о бонусах.
Жду ваших предложений , цену за 10 ссылок , и ваши комментарии - что можете предложить интересного :)
Заявки фрилансеров
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