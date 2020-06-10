Ищем weba или арбитражника

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки551 просмотр

Всем привет!)

Срочно, ищем веба или арбитражника, на нашу товарку.

Гео- РФ.

5 лет назад
deniborisov
Денис 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Ян
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
день назад
36 отзывов
5 лет назад
Тимофей
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Продвижение SEO

    Нужно продвигать по поисковым запросам сайт - https://teplovector.vn.ua/. Тематика - (водоснабжения, отопления, капельный полив, сантехника).

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Внешняя оптимизация - линкбилдинг

    Ищу человека кто может закрывать вопрос крауд-маркетинга для сайта статистики стримеров (игровая тематика). Необходимо искать новые площадки (игровые) форумы для сайта - в живых ветках ненавязчиво ставить ссылочки.  Ищу человека который имеет опыт ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Продвинуть сайт по конкретному запросу

    Нужно "почистить" выдачу по одному запросу ("Название сайта" отзывы) в гугле и яндексе.  Сайт финансовой тематики немного связанный с криптовалютами. В топ 40 находится около 15-20 сайтов, которые отлично бы подошли для заполнения ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • SEO оптимизация блога на Wordpress

    $20

    Нам подготовили отчёт по SEO оптимизации блога на Wordpress и внутренним ошибкам.  Необходимо внести изменения в блог согласно отчету.  Требуется опыт работы с Wordpress! Данная задача одноразовая и краткосрочная.

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Регистрация онлайн

    $50

    Требуется пройти регистрацию в каждой из панелей. Далее переходим в Account и копируем API ключ и заносим в таблицу.На некоторых панелях не будет возможность регистрацию сделать- такие просто пропускаем. Документ с сайтами скину!

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Продвижение сео

    Сайт gostzaem.ru   За ежемесячную оплату продвигать по поисковым запросам ,тематика микрозаймы ,кредиты цель попасть в топ и получать заявки  .Прошу писать именно тем людям которые имеют опыт в тематике микрозаймов и опыт ...

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка сайта в посковиках Google и Яндекс

    Добрый день, требуется помощь-консультация через скайп( готов оплатить 1-2 часа)  по настройке сайта на вордпрессе в поисковиках Google  и Яндекс. Я новичок в разработке сайтов. Сергей

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад