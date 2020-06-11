Провести анализ интернет-маркетинга детской столярной мастерской

Необходимо проанализировать интернет-маркетинг детской столярный мастерской.

Определить ошибки при выборе канала трафика, при настройке ранее проведенных рекламных кампаний.

Определить наиболее эффективные каналы продвижения страницы в Instagram исходя из того, что цель продвижения покупка абонементов в мастерскую.

Сформулировать рекомендации по продвижению детской столярной мастерской: определить наиболее эффективные рекламные каналы, сформулировать советы по ведению страницы в Instagram

Всю необходимую информацию предоставлю.