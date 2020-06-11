Нужен сео специалист для сайта https://www.cl-news.ru/ Это личный некоммерческий проект. Полностью веду его сама. Оцените пожалуйста что нужно сделать, стоимость и на какие сроки это можно растянуть.
Продвижение существующих успешных сайтов с помощью SEO
SEO специалисту
Поддержка существующих и успешных сайтов клиента с помощью SEO и органического поиска.
Поддержка SEA через Google Adwords или эквивалент
Структура обратных ссылок
Развитие сотрудничества, отработать стратегию дальнейшего роста
Работа удаленная Связь по вацапу,вайберу, телеграмм и т.д.
Оплата договорная, достойная.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо проанализировать интернет-маркетинг детской столярный мастерской. Определить ошибки при выборе канала трафика, при настройке ранее проведенных рекламных кампаний. Определить наиболее эффективные каналы продвижения страницы в Instagram исходя из того, что цель продвижения покупка ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно заняться продвижением ногтевой школы - студии. Мы занимаемся обучением , а так же предоставляем услуги. Где и как продвигать мне без разницы, желательно везде. Нужен результат. Регион продвижения Удмуртия . Готова работать за % ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт https://dominomebel.ru Сам продвинул раздел кухни, нужно продвинуть другие разделы ну и подтянуть раздел "кухни".Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Мой сайт www.diabet. Сделать сайт коммерчески выгоднымПоисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт5 лет назад
Продвижение онлайн-курса.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт5 лет назад
То есть нужно ядро как под seo, так и под новые ключи для контекста. Можете откликаться здесь Подробнее, расскажу исполнителю. Нам нужно качество и ответственность от Вас)Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем привет!) Срочно, ищем веба или арбитражника, на нашу товарку. Гео- РФ.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно продвигать по поисковым запросам сайт - https://teplovector.vn.ua/. Тематика - (водоснабжения, отопления, капельный полив, сантехника).Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Анализ сайта и составление плана по оптимизации и продвижению. Регион - Украина Не магазин!Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт5 лет назад