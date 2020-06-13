Анализ маркетинга и составление рекомендаций по продвижению

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок559 просмотров

Необходим специалист, в обязательном порядке имеющий кейсы продвижения детских развлекательных проектов. 

Направлением нашей деятельности является детская столярная мастерская для детей. Мы планируем бурный рост мастерской с выходом на франшизу и, поэтому, ищем себе маркетолога для долгосрочного сотрудничества. Нам нужен бесплатный аудит ранее проведенного маркетинга для определения компетенций маркетолога. По результатам работ будет принято решение о долгосрочном сотрудничестве.

По результатам аудита Мы хотим получить следующее:

1. Список ошибок в оформлении страницы в Instagramm

2. Ошибки в проведении рекламных компаний

3. Рекомендации по ведению страницы 

4. Список наиболее эффективных каналов продвижения

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