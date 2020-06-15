Продвижение проекта.

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Закрыт17 заявок697 просмотров

Добрый день Ув. фрилансеры-коллеги.

Сразу к делу:

Есть сайт с игровой тематикой. После вынужденного переезда на другой адрес сильно упала посещаемость. В продвижении такого рода сайта - опыта нет (до переезда было всё "огонь")

Как бывшим владельцам удалось так развить - понятия не имею. (контактов не осталось)

Кого хотелось бы найти? SEOшника и администратора групп (vk) в одном лице.

yandex и google реклама - отпадает (не подходящяя тематика).

Сам я full stack  разработчик. Так что,  подобные услуги не предлагать.

За ссылкой прошу в личные сообщения.

5 лет назад
yakyn
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