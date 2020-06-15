Линкбилдер / outreach specialist в штат (удаленно)

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Закрыт3 заявки584 просмотра

В связи с расширением ищем Линкбилдера / outreach specialist в штат (удаленно) со знанием английского не ниже Upper Intermediate.

Фулл-тайм, 10-19 GMT+2, KPI.

Стабильная и высокая з/п (зависит от вашего уровня).

5 лет назад
darthwerter
Михаил 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Максим
 
31 год
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