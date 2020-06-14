Аудит сайта профессиональный по всем параметрам.

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

1.Нужно сделать полный, профессиональный аудит сайта:

*технический

*seo аудит

*юзабилити

*аудит контента

* что считаете нужным добавить

2. Полный отчет с написание ТЗ, исправления выявленных ошибок.

3. Подробный разбор выявленных ошибок по скайпу или ват цап.

4. Если готовы взять за данную работу, устранение ошибок на сайте.

Написать бюджет за внедрение своих рекомендаций.

Сайт тема - Ремонт. обслуживание, диагностика кондиционеров, VRV, мульти сплит систем.

Сайт не большой 300 страниц. Услуги.

230 из них статьи.

60 уникальных страниц.

Возраст сайта 10 лет.

Жду от вас при ответе на заявку:

*Стоимость.

*Сроки.

*Список пунктов и параметров которые будут включены в аудит.

*Список сервисов которые будут использованы.

*Оплата, сервис с помощью которого будет проходить оплата.

Обратите внимание, по предоплате не работаю.

При качественном выполнении всех согласованных пунктов.

Полная оплата, комиссия за мой счет.

Прошу избежать размытых ответов.

Конкретные ответы, экономят ваше и мое время.

Всем приятной работы и отдыха.