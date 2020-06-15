Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужен специалист с опытом создания ТЗ для копирайтеров и, главное, с опытом работы с пиар агентствами. Ждём ваши предложения и стоимость проделанной работы.
SEO-оптимизация сайта ecolotos.ru
Необходим специалист для проведения работ по SEO-оптимизации сайта ecolotos.ru
В Ваших предложениях пожалуйста указывайте перечень работ которые вы готовы произвести в рамках этого проекта и цели которых мы сможем добиться с вашей помощью, а так же за какое время.
Новичков и тех кто хочет получить большую часть оплаты, до достижения целевых показателей, просьба не беспокоится.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! 1.Нужно сделать полный, профессиональный аудит сайта: *технический *seo аудит *юзабилити *аудит контента * что считаете нужным добавить 2. Полный ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
куплю крауд ссылки с англоязычных площадок на статьи 1 круга. укрепление моих статейПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Надо на сайте system-itc.ru разместить метатеги Description, чтобы они были подходящими и логичными для SEO. Сайт сделан на wordpress, используется плагин All In One SEO Pack. Причина - ошибка в Яндекс.Вебмастер. Скриншот: https://prnt.sc/snruihПоисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт5 лет назад
Языковая школа! Нужен человек который знает польский язык!Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходим специалист, в обязательном порядке имеющий кейсы продвижения детских развлекательных проектов. Направлением нашей деятельности является детская столярная мастерская для детей. Мы планируем бурный рост мастерской с выходом на франшизу и, поэтому, ищем себе маркетолога ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт5 лет назад
составить роботс и карту сайтаПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужна консультация по продвижению под доменов.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
Всем добрый день. Нужен консультант по Merchant Center. За консультации готовы платить в час не более 200-300 грн. От Вас требуется только консультация, никаких дополнительных работ.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт5 лет назад