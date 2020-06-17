Требуется SEO-оптимизация текста (производство металлопроката)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок566 просмотров

Добрый день! Есть текст научно-популярного характера, 20 тыс. знаков с/п. Что нужно - разбить один большой на несколько отдельных текстов оптимального размера, связанных единой мыслью. Исходник оригинальный, рерайт не нужен, редактирование/корректура не требуются, но нужен весь комплекс SEO-работ над текстом под ключ: интеграция ключевых слов (список есть), сниппеты, структурирование и оформление текста (заголовки, абзацы, списки, выделение и т. д.), теги, метатеги, проверка на "тошноту". В общем, это именно SEO-работа, а не копирайтинг. Больше подойдет сеошник с набитой рукой, нежели дипломированный филолог.

В конечно итоге нужно решение проблемы, а не набор букв с заданными параметрами - в результате нужно получить набор готовых текстов со всеми нужными заголовками, тегами, кодами, который можно будет без дополнительной обработки сразу разместить на сайте. Договор, безнал/безопасный платеж и релевантные примеры работ в портфолио будут большим плюсом.

Услуги по SEO-продвижению сайта и прочие не интересны. На данный момент это разовая работа с текстом!

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