Контент план под поисковые запросы для сайта о брендах

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок679 просмотров

Для сайта https://guidebrand.ru/ нужно составить контент-план, который должен состоять из статей, которые будут оптимизированы под поисковые запросы.

Следовательно, нужно придумать название статьи, а также подобрать для него 3 ключевых слова, которые запрашиваются в поиске.

Частотку определяем по Вордстат Яндекса - https://wordstat.yandex.ru/ (смотрим общую частотку без кавычек и прочих операторов и в целом по адекватности ключа). Сумма частотности запросов всех 3-х ключей должно быть более 100 запросов.

Пример - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bhJJbGZHafnQPgVX9_W5oF3hV9FPxCLwN3FcHSL-bWI/edit#gid=0 , работу нужно оформлять примерно в таком же ключе.

При этом нельзя в контент план включать:

1) биографию основателей брендов

2) истории успеха компаний

3) просто описание какого-то бренда

Старайтесь не включать, те темы, которые уже описаны в разделе https://guidebrand.ru/news-list (но туда писали более хайповые новостные статьи, сейчас от них ушли, в сторону более оптимизированных под поисковики).

Готов платить 30 руб за 1 тему для статьи. Готов заказать 20-50 тем.

5 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
7 дней назад
1 отзыв
5 лет назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
5 лет назад
Денис
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-2)
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Ян
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
день назад
36 отзывов
5 лет назад