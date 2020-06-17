Контент план под поисковые запросы для сайта о брендах

Для сайта https://guidebrand.ru/ нужно составить контент-план, который должен состоять из статей, которые будут оптимизированы под поисковые запросы.

Следовательно, нужно придумать название статьи, а также подобрать для него 3 ключевых слова, которые запрашиваются в поиске.

Частотку определяем по Вордстат Яндекса - https://wordstat.yandex.ru/ (смотрим общую частотку без кавычек и прочих операторов и в целом по адекватности ключа). Сумма частотности запросов всех 3-х ключей должно быть более 100 запросов.

Пример - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bhJJbGZHafnQPgVX9_W5oF3hV9FPxCLwN3FcHSL-bWI/edit#gid=0 , работу нужно оформлять примерно в таком же ключе.

При этом нельзя в контент план включать:

1) биографию основателей брендов

2) истории успеха компаний

3) просто описание какого-то бренда

Старайтесь не включать, те темы, которые уже описаны в разделе https://guidebrand.ru/news-list (но туда писали более хайповые новостные статьи, сейчас от них ушли, в сторону более оптимизированных под поисковики).

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