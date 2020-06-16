Оптимизировать скорость сайта на WordPress

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Закрытнет заявок187 просмотров

Ищу разработчика для оптимизации скорости сайта. Необходимо внедрить рекомендации предложенные гуглом https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=shen-us.com

WordPress
5 лет назад
drVadz
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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