drVadz

Никитов drVadz

 
37 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Привет, меня зовут Вадим. Я профессионально занимаюсь SEO уже более 11 лет. Начинал как веб-мастер, создавая свои трафиковые (информационные) сайты под рекламу, после чего стал предоставлять услуги по оптимизации и продвижению клиентских проектов, чем успешно занимаюсь уже более 6 лет.

В моем опыте 4 года работы в агентстве интернет-маркетинга, 2 года из которых занимал должность руководителя SEO отдела.

Моя главная цель: сделать так, чтобы для клиента сайт был не "головной болью", который только ест бюджет на хостинг и оплату домена, а чтобы сделать сайт одним из главных каналов привлечения клиентов.

Кроме общепринятых инструментов SEO-специалистов (Screaming Frog SEO Spider, Netpeak Spider, Ahrefs, Serpstat, SimilarWeb, SEMrush, CheckTrust и др.) в моем арсенале есть собственные разработки (что автоматизирует некоторые участки работы и экономит бюджет), которые сделаны на основе патентов Google

  • инструмент для формирования ТЗ на тексты с LSI ключами
  • инструмент для формирования мета тегов (Title, Descriptions и h1)
  • инструмент для отслеживания работоспособности сайта
Для отслеживания эффективности продвижения используются общепринятые и как показывает практика - самые эффективные системы аналитики: Google Analytics и Яндекс.Метрика.

При ведении проекта использую систему планирования задач (Agile-доски). Планируются задачи на месяц и на каждую неделю -  клиент всегда в курсе того, что происходит и на каком этапе работы по проекту.

Я на связи 24/7

Как правило, у клиентов есть свои копирайтер и разработчик, но очень часто требуется комплексное ведение проекта с аутсорсом разработчиков, копирайтеров и других специалистов, поиск которых занимает немало времени. В таком случае я предлагаю комплексное ведение проекта "под ключ". За годы работы в моих контактах есть ребята, которые качественно пишут тексты, делают крутой линкбилдинг, есть разработчик, котрый со скоростью молнии внедряет правки по ТЗ и цена их не выше других специалистов.

Навыки и достижения

  • знание CSS;
  • знание HTML;
  • базовые навыки PHP, JS, xPath;
  • Опытный пользователь Google Sheets;
  • Опытный пользователь Excel;
Сертификаты

  • Google Analytics
  • Google ADS
Работаю со всеми популярными CMS

  • WordPress;
  • Joomla;
  • Drupal;
  • Magento;
  • Blogger;
  • Shopify;
  • TYPO3;
  • Bitrix;
  • PrestaShop;
  • Squarespace;
  • Adobe Dreamweaver;
  • OpenCart;
  • FrontPage;
  • Wix;
  • DetaLife Engine;
  • vBulletin.
Мои контакты

PHPJavascriptWordPressOpenCartHTMLCSSJoomlaDrupalMagentoPrestashopБитриксWixShopifyGoogle Ads
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Оптимизировать скорость сайта на WordPress

    Ищу разработчика для оптимизации скорости сайта. Необходимо внедрить рекомендации предложенные гуглом [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=shen-us.com]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=shen-us.com[/url]

    WordPressСайт на WordPress
    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Текст. Тематика Печать книг

    $3

    Необходимо написать текст информационного характера для размещения на новостном ресурсе или блоге, где рассказать, что есть сервис, который позволяет напечатать (распечатать) книгу буквально в два клика и получить её прямо под двери курьером или на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Тексты - описание услуг. Тематика Клининг

    Необходимо написать 9 описаний на стрнаицы услуг компании, которая занимается клининговыми услугами. Примерный общий обьем 23К знаков. Прошу не отзываться тех, кто специализируется на инфо статьях. Прошу в заявке указать ссылку на две-три своих работы (текст, описание ...

    Продающие тексты15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Внести правки на сайт

    $30

    Сайт на WP. 1. Необходимо сделать так, чтобы при клике по кнопке "узнать детальнее" на страницах услуг и подуслуг (всех языковых версий) открывалась не форма, а видео в модальном окне, аналогично Главной. Но, видео будет отличатся ...

    WordPressПравки на сайт
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написание текстов. Тематика: Модульные здания из морских контейнеров

    Необходимо написание текстов для описания товаров на сайт + инфостатьи по теме Быстровозводимые модульные здания. [list][*]Оплата 1$ за 1К ЗБП. [*]Примерно +-30К символов. [*]Пример ТЗ по запросу [/list] Для выбора исполнителя прошу написать два-три абзаца и дать для оценки, ...

    Продающие тексты4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт "под ключ" дизайн+натяжка

    Имеется сайт адвоката. Сайт на Вордпрес + форум на Joomla. Необходимо разработать современный дизайн, натянуть на движок + дизайн для форума + натянуть. Будет дано:  [list][*]описание проекта [*]ТЗ на техническое состояние [*]Хотелки [*]Доп. инфо [/list] Более детально в ЛС Сроки? Вилка цен? Примеры работ.

    WordPressJoomla
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Satenweb
Сатеник 
37 летАрмения
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Текст. Тематика Печать книг
Вадим понятно излагает задание, всегда на связи, платит сразу после выполнения задания. Рекомендую!
Очень рад сотрудничеству с Сатеник. обсудити все детали, текст написан хорошо. Продолжаем сотрудничество
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Sizam4ik
42 годаПольша
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
4 года назад
Внести правки на сайт
Спасибо за проект! Был рад помочь, надеюсь на продолжение сотрудничества!
Остался очень доволен после сотрудничества с Александром. Он всегда на связи, работы сделал бысто и, что мне особенно понравилось, сначала у него не получалось одна задача, он сказал как есть "ищу, но не могу никак найти как сделать", не стал придумывать непонятно что. Но в итоге, нашел решение и все сделал. Буду обращаться еще, рекомендую.
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