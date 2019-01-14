Привет, меня зовут Вадим. Я профессионально занимаюсь SEO уже более 11 лет. Начинал как веб-мастер, создавая свои трафиковые (информационные) сайты под рекламу, после чего стал предоставлять услуги по оптимизации и продвижению клиентских проектов, чем успешно занимаюсь уже более 6 лет.

В моем опыте 4 года работы в агентстве интернет-маркетинга, 2 года из которых занимал должность руководителя SEO отдела.

Моя главная цель: сделать так, чтобы для клиента сайт был не "головной болью", который только ест бюджет на хостинг и оплату домена, а чтобы сделать сайт одним из главных каналов привлечения клиентов.

Кроме общепринятых инструментов SEO-специалистов (Screaming Frog SEO Spider, Netpeak Spider, Ahrefs, Serpstat, SimilarWeb, SEMrush, CheckTrust и др.) в моем арсенале есть собственные разработки (что автоматизирует некоторые участки работы и экономит бюджет), которые сделаны на основе патентов Google

инструмент для формирования ТЗ на тексты с LSI ключами

инструмент для формирования мета тегов (Title, Descriptions и h1)

инструмент для отслеживания работоспособности сайта

Для отслеживания эффективности продвижения используются общепринятые и как показывает практика - самые эффективные системы аналитики: Google Analytics и Яндекс.Метрика.

При ведении проекта использую систему планирования задач (Agile-доски). Планируются задачи на месяц и на каждую неделю - клиент всегда в курсе того, что происходит и на каком этапе работы по проекту.

Я на связи 24/7

Как правило, у клиентов есть свои копирайтер и разработчик, но очень часто требуется комплексное ведение проекта с аутсорсом разработчиков, копирайтеров и других специалистов, поиск которых занимает немало времени. В таком случае я предлагаю комплексное ведение проекта "под ключ". За годы работы в моих контактах есть ребята, которые качественно пишут тексты, делают крутой линкбилдинг, есть разработчик, котрый со скоростью молнии внедряет правки по ТЗ и цена их не выше других специалистов.

Навыки и достижения

знание CSS;

знание HTML;

базовые навыки PHP, JS, xPath;

Опытный пользователь Google Sheets;

Опытный пользователь Excel;

Google Analytics

Google ADS