Ищу разработчика для оптимизации скорости сайта. Необходимо внедрить рекомендации предложенные гуглом [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=shen-us.com]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=shen-us.com[/url]
Привет, меня зовут Вадим. Я профессионально занимаюсь SEO уже более 11 лет. Начинал как веб-мастер, создавая свои трафиковые (информационные) сайты под рекламу, после чего стал предоставлять услуги по оптимизации и продвижению клиентских проектов, чем успешно занимаюсь уже более 6 лет.
В моем опыте 4 года работы в агентстве интернет-маркетинга, 2 года из которых занимал должность руководителя SEO отдела.
Моя главная цель: сделать так, чтобы для клиента сайт был не "головной болью", который только ест бюджет на хостинг и оплату домена, а чтобы сделать сайт одним из главных каналов привлечения клиентов.
Кроме общепринятых инструментов SEO-специалистов (Screaming Frog SEO Spider, Netpeak Spider, Ahrefs, Serpstat, SimilarWeb, SEMrush, CheckTrust и др.) в моем арсенале есть собственные разработки (что автоматизирует некоторые участки работы и экономит бюджет), которые сделаны на основе патентов Google
- инструмент для формирования ТЗ на тексты с LSI ключами
- инструмент для формирования мета тегов (Title, Descriptions и h1)
- инструмент для отслеживания работоспособности сайта
При ведении проекта использую систему планирования задач (Agile-доски). Планируются задачи на месяц и на каждую неделю - клиент всегда в курсе того, что происходит и на каком этапе работы по проекту.
Я на связи 24/7
Как правило, у клиентов есть свои копирайтер и разработчик, но очень часто требуется комплексное ведение проекта с аутсорсом разработчиков, копирайтеров и других специалистов, поиск которых занимает немало времени. В таком случае я предлагаю комплексное ведение проекта "под ключ". За годы работы в моих контактах есть ребята, которые качественно пишут тексты, делают крутой линкбилдинг, есть разработчик, котрый со скоростью молнии внедряет правки по ТЗ и цена их не выше других специалистов.
Навыки и достижения
- знание CSS;
- знание HTML;
- базовые навыки PHP, JS, xPath;
- Опытный пользователь Google Sheets;
- Опытный пользователь Excel;
- Google Analytics
- Google ADS
- WordPress;
- Joomla;
- Drupal;
- Magento;
- Blogger;
- Shopify;
- TYPO3;
- Bitrix;
- PrestaShop;
- Squarespace;
- Adobe Dreamweaver;
- OpenCart;
- FrontPage;
- Wix;
- DetaLife Engine;
- vBulletin.
- Telegram: drVadz
- Skype: dr.Vadz
- Viber: +380984425442
- E-mail: [email protected]
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