Продвижение игрового проекта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок400 просмотров

Необходимо продвижение и набор аудитории дя игрового проекта (он почти-почти готов): Z11.live это лайв-события для игры Дота2, статистикаи многое другое. Ваши предложения. Бюджет. Интересует стратегия продвижение и все такое. Ваша цена. Ваше резюме.

Людей не понимающий в игровой индустраии прошу не писать.

5 лет назад
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ТОП-5
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