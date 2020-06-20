Необходима внутреняя оптимизация сайта - внедрение разметки schema

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Закрыт8 заявок561 просмотр

Статейный сайт, который содержит изображения, списки, faq. В поиске исполнителя который уже имел опыт успешного внедрения разметки schema с результатами - отображение доп. блоков в google.

5 лет назад
kaddypro
Михаил 
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Заявки фрилансеров

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