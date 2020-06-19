Ищу разработчика для оптимизации скорости сайта. Необходимо внедрить рекомендации предложенные гуглом https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=shen-us.com
SEO-оптимизация YouTube-канала
Требуется SEO-эксперт 80-го уровня для продвижения видео в YouTube.
10 видео-выпусков уже есть. По ним можно будет приступать к оптимизации
Планируется 3 выпуска в неделю.
Требования:
- 1) Разработка глобальной стратегии SEO
- 2) Оперативность. Предварительная оптимизация (подбор ключей и т.п.) в течение 2х дней к каждому видео.
- 3) Аудит конкурентов и учет позиций
- 4) Другие SEO возможности (мб сделать сайт для продвижения канала?)
Отклики с общими портфолио рассматриваться не будут!
Покажите пожалуйста 1-3 работы максимально приближенные к нашему кейсу!
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