SEO-оптимизация YouTube-канала

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Закрыт5 заявок496 просмотров

Требуется SEO-эксперт 80-го уровня для продвижения видео в YouTube.

10 видео-выпусков уже есть. По ним можно будет приступать к оптимизации

Планируется 3 выпуска в неделю.

Требования:

  • 1) Разработка глобальной стратегии SEO
  • 2) Оперативность. Предварительная оптимизация (подбор ключей и т.п.) в течение 2х дней к каждому видео.
  • 3) Аудит конкурентов и учет позиций
  • 4) Другие SEO возможности (мб сделать сайт для продвижения канала?)
Пример контента который потребуется продвигать: bit.ly/2zMxxK7 (или поиском в YouTube "Черный Фриланс")

Отклики с общими портфолио рассматриваться не будут!

Покажите пожалуйста 1-3 работы максимально приближенные к нашему кейсу!

5 лет назад
web-hustler
Мария 
35 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад

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