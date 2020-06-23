SEO оптимизатор (удаленно, фултайм)

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок953 просмотра

Ищем в команду SEO-оптимизатора с опытом для фултайм работы на удаленке (проектное сотрудничество не рассматриваем)

Круг задач:

- сбор и класстеризация семантики

- подготовка технических заданий для копирайтеров

- проведение аудитов по техническому анализу, анализу конкурентов, анализу КФ и д.р.

- проверка внесения рекомендаций

- линкбилдинг (поиск и контроль уснатовки ссылок на сайты клиентов)

Требования:

 - опыт продвижения сайтов от 1 года (выполнение задач из списка круг задач)

 - опыт анализа конкурентов и написания технических заданий обязателен

 - опыт использования KeyCollector, KeyAssort, Semparser, ScreamingFrog, Ahrefs, Keys.so и SpyWords

плюсом будет: 

+ базовые знания HTML, CSS, JS

+ опыт продвижения сайтов под буржнет 

Условия:

 - удаленная работа без оформления,

 - фултайм 5/2, 8 часов в день,

 - испытательный срок 2 месяца,

 - на испытательном сроке ЗП от 30 000 руб, после испытательного срока 40 000 руб,

 - проектное сотрудничество не рассматриваем

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