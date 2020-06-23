SEO оптимизатор (удаленно, фултайм)

Ищем в команду SEO-оптимизатора с опытом для фултайм работы на удаленке (проектное сотрудничество не рассматриваем)

Круг задач:

- сбор и класстеризация семантики

- подготовка технических заданий для копирайтеров

- проведение аудитов по техническому анализу, анализу конкурентов, анализу КФ и д.р.

- проверка внесения рекомендаций

- линкбилдинг (поиск и контроль уснатовки ссылок на сайты клиентов)

Требования:

- опыт продвижения сайтов от 1 года (выполнение задач из списка круг задач)

- опыт анализа конкурентов и написания технических заданий обязателен

- опыт использования KeyCollector, KeyAssort, Semparser, ScreamingFrog, Ahrefs, Keys.so и SpyWords

плюсом будет:

+ базовые знания HTML, CSS, JS

+ опыт продвижения сайтов под буржнет

Условия:

- удаленная работа без оформления,

- фултайм 5/2, 8 часов в день,

- испытательный срок 2 месяца,

- на испытательном сроке ЗП от 30 000 руб, после испытательного срока 40 000 руб,

- проектное сотрудничество не рассматриваем