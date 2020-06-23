Нужно провести аудит сайта, для составления ТЗ программисту. Сайт в ЛС заинтересованному исполнителю.
SEO оптимизатор (удаленно, фултайм)
Ищем в команду SEO-оптимизатора с опытом для фултайм работы на удаленке (проектное сотрудничество не рассматриваем)
Круг задач:
- сбор и класстеризация семантики
- подготовка технических заданий для копирайтеров
- проведение аудитов по техническому анализу, анализу конкурентов, анализу КФ и д.р.
- проверка внесения рекомендаций
- линкбилдинг (поиск и контроль уснатовки ссылок на сайты клиентов)
Требования:
- опыт продвижения сайтов от 1 года (выполнение задач из списка круг задач)
- опыт анализа конкурентов и написания технических заданий обязателен
- опыт использования KeyCollector, KeyAssort, Semparser, ScreamingFrog, Ahrefs, Keys.so и SpyWords
плюсом будет:
+ базовые знания HTML, CSS, JS
+ опыт продвижения сайтов под буржнет
Условия:
- удаленная работа без оформления,
- фултайм 5/2, 8 часов в день,
- испытательный срок 2 месяца,
- на испытательном сроке ЗП от 30 000 руб, после испытательного срока 40 000 руб,
- проектное сотрудничество не рассматриваем
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