Работа с репутацией в мета поисковиках типа skyscanner

Есть билетный оператор, у него на рускоговорящем сегменте не все хорошо с репутацией, нужна помощь в увеличении рейтинга в различных мета поисковиках

RY - основные метапоисковики aviasales.ru, skyscanner.ru, momondo.com, matrix.itasoftware.com, kayak.com, whichbudget.com

Если вы маркетолог, у Вас есть опыт или вам интересно разобраться в в данной задаче, смело откликайтесь. Будем обсуждать