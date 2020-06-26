Работа с репутацией в мета поисковиках типа skyscanner

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки891 просмотр

Есть билетный оператор, у него на рускоговорящем сегменте не все хорошо с репутацией, нужна помощь в увеличении рейтинга в различных мета поисковиках

RY - основные метапоисковики aviasales.ru, skyscanner.ru, momondo.com, matrix.itasoftware.com, kayak.com, whichbudget.com

Если вы маркетолог, у Вас есть опыт или вам интересно разобраться в в данной задаче, смело откликайтесь. Будем обсуждать

5 лет назад
webernetic-bel
Анна 
34 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Елена
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
44 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов
5 лет назад
Иван
 
43 года
9 лет в сервисе
Был
20 дней назад
13 отзывов
5 лет назад