Ищем в команду SEO-оптимизатора с опытом для фултайм работы на удаленке (проектное сотрудничество не рассматриваем) Круг задач: - сбор и класстеризация семантики - подготовка технических заданий для копирайтеров - ...
Сайт в Топ
Есть сайт с фильмами и сериалами.
Ищу человека который бы смог продвинуть сайт в топ поисковиков.
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