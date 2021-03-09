Веб-дизайнер та Веб-розробник

Всім привіт!

Якщо вам потрібно зробити якісний та дезайнерський Lending, сайт для вашого бізнесу, портфоліо, візитку, то звиртайтесь до мене, залюбки допоможу вам)

В мене ще не так багато досвіду, але я вкладаюсь на всі 100% в кожен проект

Працюю в Figma / Photoshop

Telegram / Viber за номером +380 99 655 31 32

Буду радий допомогти вашій справі вийти в інтернет

Мій email: [email protected]

instagram: @dimaso_nn

Telegram: @dimass_st