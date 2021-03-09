Веб-дизайнер та Веб-розробник
Всім привіт!
Якщо вам потрібно зробити якісний та дезайнерський Lending, сайт для вашого бізнесу, портфоліо, візитку, то звиртайтесь до мене, залюбки допоможу вам)
В мене ще не так багато досвіду, але я вкладаюсь на всі 100% в кожен проект
Працюю в Figma / Photoshop
Telegram / Viber за номером +380 99 655 31 32
Буду радий допомогти вашій справі вийти в інтернет
Мій email: [email protected]
instagram: @dimaso_nn
Telegram: @dimass_st
Портфолио
- Web Design Terasa|Dim Store57 просмотров
- Web Design | Landing page | Site Travel60 просмотров
- Web Design Site Forniture56 просмотров
- Web Design FitCoatch + Mobile69 просмотров
- Lending page For AirPods62 просмотра