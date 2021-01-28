Инфографика характеристик объекта на сайт

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок426 просмотров
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Задание достаточно простое. Сайт будет наполняться информацией о сортах помидор и нужно разместить характеристики сортов томата в удобочитаемом виде - т.е. инфографика.

Разместить нужно красиво, гармонично, читабельно, используя шрифты и стили характерные для современной инфографики и веб 2.0. Не обязательно это тупые подписи со стрелочками. Можно совершенно по другому это сделать — все зависит от вашей идеи.

Что должно быть на карточке инфографики:

1. Название, рейтинг, количество отзывов со словом Отзывы.

2. Фото (будет одно и на нем не акцентируйтесь)

3. Самое главное - Характеристики, необходимые для размещения, прикреплены в файле.

4. Нужно вписать инфографику в дизайн сайта: (прикрепленный файл).

Ожидаемый результат: должно быть красиво и интуитивно понятно размещение информации.

Примеры для понимания задачи:

https://aquascapeclub.com/ru/catalog/anubiasy/anubias-barteri.html

https://prnt.sc/xr43do

https://prnt.sc/xr445b

Вопросы, предложения — также в ЛС.

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3 года назад
acsession
Дмитрий 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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