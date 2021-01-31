Создать шапку сайта

Дизайн сайтовЗавершен38 заявок707 просмотров
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Необходимо сделать шапку сайта. Лого есть, цвет есть. Надо все красиво скомпоновать. 

3 года назад
Decu
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
AnnI-z
Анна 
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$10
1 день
Хороший исполнитель. Советую! Достоинства Анны, как специалиста: - профессионализм; - оперативность; - доброжелательность; - терпение.
Отличный заказчик! Своевременная оплата, четкое задание и дружелюбное общение! Однозначно рекомендую к сотрудничеству))
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