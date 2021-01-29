Переместить слайдер

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки586 просмотров
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Наш сайт https://8shin.by/ на системе bitrix

Необходимо переместить слайдер на место фильтра, а фильтр переместить на место слайдера.

улучшить читаемость в фильтре. Заменить немного фон фильтра.

Фильтр нравится как у сайтов https://autoset.by/ или https://kolesoplus.by/

3 года назад
guest_15495280633452
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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