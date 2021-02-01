Только качественно и в срок - Дизайн Логотипов, Веб-дизайн и Верстка Сайтов

Привет!

Спасибо что зашли в мой профиль! Здесь вас ждет качественное и быстрое выполнение заказов, а также я делаю бесплатно все правки в течение недели с момента сдачи заказа и в дальнейшем могу помочь с доработками =)

Обо мне:

Мне 19 лет, я начинающий фрилансер, студент колледжа при Государственном Университете Аэрокосмического Приборостроения по направлению IT, имею опыт работы дизайнером логотипов, веб-дизайнером, а так же верстальщиком сайтов. Имею навыки в работе с Photoshop, Illustrator, Figma, а также технологиями HTML, CSS, JS.

Контакты:

Telegram - @lemonchel2

WhatsApp - +79110876905