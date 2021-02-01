Владимир Леонтий limon_vladimirlimon_vladimir
22 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Только качественно и в срок - Дизайн Логотипов, Веб-дизайн и Верстка Сайтов
Привет!
Спасибо что зашли в мой профиль! Здесь вас ждет качественное и быстрое выполнение заказов, а также я делаю бесплатно все правки в течение недели с момента сдачи заказа и в дальнейшем могу помочь с доработками =)
Обо мне:
Мне 19 лет, я начинающий фрилансер, студент колледжа при Государственном Университете Аэрокосмического Приборостроения по направлению IT, имею опыт работы дизайнером логотипов, веб-дизайнером, а так же верстальщиком сайтов. Имею навыки в работе с Photoshop, Illustrator, Figma, а также технологиями HTML, CSS, JS.
Контакты:
Telegram - @lemonchel2
WhatsApp - +79110876905
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- Дизайн логотипа для сауны Par-House70 просмотров