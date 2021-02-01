Дизайн страницы Все услуги + Прайс

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка130 просмотров
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https://adamant-pro.in.ua/

Желательно чтобы страницы были в стиле главной. Я вам сбрасывал исходники главной, надеюсь это поможет с дизайном страниц.

Плитку с услугами на странице "Все услуги" лучше в светлом варианте (возможно показать какой то эффект с высветленнием?) Полагаемся на ваш опит, что и как лучше сделать)  (с прошлым дизайнером прорабатывали и темные варианты - что то не зашло...)

Дизайн страниц

https://adamant-pro.in.ua/services/

https://adamant-pro.in.ua/price/

ТЗ от сео-специалиста для страницы Прайс:

"Прайс.

Есть много запросов со словами "цена" и "стоимость" . Это очень ценные и конверсионные запросы. Эти запросы стоит отнести к прайсу. Очень интересно реализован прайс здесь

https://uslugi-elektrika-moskva.ru/price-na-elektromontazhnye-raboty.html

- сделано общее оглавление, при нажатии на пункт оглавления пользователя переносит на подсписок расценок. Перед блоком с расценками есть еще текстовый блок с ключевыми словами. Можно реализовать похоже, взять фразы из групп Прайса и из них составить ценник. Желательно в вашем прайсе использовать название услуги именно так как ищут пользователи - как собрано в СЯ. "

3 года назад
MaximKachan
Максим 
33 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Andy-graphic
Андрей 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
3 года назад
$50
4 дня
Работали с Андреем первый раз. Все супер! Нужно было сделать дизайн 2 внутренних страниц, сделал за адекватные деньги и быстро) Мне все понравилось. Будем сотрудничать с этим дизайнером и в дальнейшем.
Никаких нареканий на сотрудничество не возникло. Все прошло идеально. Рекомендую.
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