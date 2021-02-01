Дизайн страницы Все услуги + Прайс

https://adamant-pro.in.ua/

Желательно чтобы страницы были в стиле главной. Я вам сбрасывал исходники главной, надеюсь это поможет с дизайном страниц.

Плитку с услугами на странице "Все услуги" лучше в светлом варианте (возможно показать какой то эффект с высветленнием?) Полагаемся на ваш опит, что и как лучше сделать) (с прошлым дизайнером прорабатывали и темные варианты - что то не зашло...)

Дизайн страниц

https://adamant-pro.in.ua/services/

https://adamant-pro.in.ua/price/

ТЗ от сео-специалиста для страницы Прайс:

"Прайс.

Есть много запросов со словами "цена" и "стоимость" . Это очень ценные и конверсионные запросы. Эти запросы стоит отнести к прайсу. Очень интересно реализован прайс здесь

https://uslugi-elektrika-moskva.ru/price-na-elektromontazhnye-raboty.html

- сделано общее оглавление, при нажатии на пункт оглавления пользователя переносит на подсписок расценок. Перед блоком с расценками есть еще текстовый блок с ключевыми словами. Можно реализовать похоже, взять фразы из групп Прайса и из них составить ценник. Желательно в вашем прайсе использовать название услуги именно так как ищут пользователи - как собрано в СЯ. "