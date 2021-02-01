Дизайн страницы Все услуги + Прайс

https://docs.google.com/document/d/1wedPryLyH0TjkZL6zPv_f2pNpmPl9N0C6DWpPB3x0nc/edit?usp=sharing Нужен готовый дизайн на тильде. Доделать 10 экранную модель LP В zero блоке 4 страницы: 1экран, 3 цены, кто мы, действие. Итог: ID шаблона на тильде
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Желательно чтобы страницы были в стиле главной. Я вам сбрасывал исходники главной, надеюсь это поможет с дизайном страниц.
Плитку с услугами на странице "Все услуги" лучше в светлом варианте (возможно показать какой то эффект с высветленнием?) Полагаемся на ваш опит, что и как лучше сделать) (с прошлым дизайнером прорабатывали и темные варианты - что то не зашло...)
Дизайн страниц
https://adamant-pro.in.ua/services/
https://adamant-pro.in.ua/price/
ТЗ от сео-специалиста для страницы Прайс:
"Прайс.
Есть много запросов со словами "цена" и "стоимость" . Это очень ценные и конверсионные запросы. Эти запросы стоит отнести к прайсу. Очень интересно реализован прайс здесь
https://uslugi-elektrika-moskva.ru/price-na-elektromontazhnye-raboty.html
- сделано общее оглавление, при нажатии на пункт оглавления пользователя переносит на подсписок расценок. Перед блоком с расценками есть еще текстовый блок с ключевыми словами. Можно реализовать похоже, взять фразы из групп Прайса и из них составить ценник. Желательно в вашем прайсе использовать название услуги именно так как ищут пользователи - как собрано в СЯ. "
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт3 года назад
Подробное ТЗ во вложенииЗавершен3 года назад
Нужно разработать макет слайда Плавающего окна Плавающую кнопку ---- Макет рассылки Рассылку и блок графики могу отдать разным людям, могу одному. Прикладывайте, пож-та Ваши РЕЛЕВАНТНЫЕ примеры и стоимость. Все кроме рассылки сделать надо сегодня-завтраДизайн сайтов6 заявокЗакрыт3 года назад
Задание достаточно простое. Сайт будет наполняться информацией о сортах помидор и нужно разместить характеристики сортов томата в удобочитаемом виде - т.е. инфографика. Разместить нужно красиво, гармонично, читабельно, используя шрифты и стили характерные для современной инфографики ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Сделать аватарку для ютуб канала в соответствии с общей стилистикойЗакрыт3 года назад
https://yadi.sk/d/3EnyjFziM_6ygA?w=1 Отрисовать дизайн по этим макетам. Для главной страницы также нарисовать два баннера. Сначала десктоп, после согласования - версии для 768 и 320 В заявке укажите: 1) стоимость выполнения работы 2) срок выполнения 3) когда сможете приступитьЗавершен3 года назад
- $40
Привет Нужно сделать прототип и дизайн для таплинка без заливки в сервис Таплинк Страницы: - главная - три внутренние с услугами Тематика: Консультации у архитектора, дизайнера интерьераДизайн сайтов10 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен дизайн сайта. Предпочтительно - фигма, но можно и в фотошопе. Тематика сайта - монтаж натяжных потолков и сопутствующие услуги. Лендинг, либо небольшой сайт-каталог на 4-5 страниц. Обязательно с адаптивом под мобильные. Сориентируйте по стоимости и срокам.Завершен3 года назад
Нужно сделать редизайн текущего статейника, сделать более юзабильный интерьер и продуманность навигации. Главная - Категория - Рецепт - три страницы Ваша цена, портфолио и работали ли вы раньше со статейникамиЗавершен3 года назад