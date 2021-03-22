Разработка макета дизайна главной страницы

Здравствуйте!

Необходимо разработать новый дизайн для администрации города.

Их старый сайт: https://adm-saransk.ru/

Структуру и меню нужно сделать удобной и современной, у них два меню сбоку и в шапке.В шапке на первой секции, хотят видео города с квадрокоптера использовать.Понравились примеры:

https://www.mrckb.ru

http://hellasfilmfest.ru/

Этот просто по стилю: https://www.normalegal.ru/

Но это все должно быть что-то новое. Добавлены новые элементы дизайна.Так же привели в пример, другие администрации, но хотят что то поживее

https://sochi.ru

http://www.volgadmin.ru

https://www.gov.spb.ru

https://krasnogorsk-adm.ru

https://www.kzn.ru

https://нижнийновгород.рф (если добавить более живую шапку)

Есть ли у вас примеры работ, или есть идеи, как это все реализовать, буду рада посмотреть и обсудить.По цене прошу озвучить в руб. Так же укажите сроки разработки макета. Срочность обычная, не горит.Приступаем на следующей неделе, где то в середине.Нужен один макет только для версии ПК главной страницы, ширина контента на 1200 px.