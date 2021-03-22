Разработка макета дизайна главной страницы

Дизайн сайтовЗавершен55 заявок1003 просмотра
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Здравствуйте!

Необходимо разработать новый дизайн для администрации города.

Их старый сайт: https://adm-saransk.ru/

Структуру и меню нужно сделать удобной и современной, у них два меню сбоку и в шапке.В шапке на первой секции, хотят видео города с квадрокоптера использовать.Понравились примеры:

https://www.mrckb.ru

http://hellasfilmfest.ru/

Этот просто по стилю: https://www.normalegal.ru/

Но это все должно быть что-то новое. Добавлены новые элементы дизайна.Так же привели в пример, другие администрации, но хотят что то поживее

https://sochi.ru

http://www.volgadmin.ru

https://www.gov.spb.ru

https://krasnogorsk-adm.ru

https://www.kzn.ru

https://нижнийновгород.рф (если добавить более живую шапку)

Есть ли у вас примеры работ, или есть идеи, как это все реализовать, буду рада посмотреть и обсудить.По цене прошу озвучить в руб. Так же укажите сроки разработки макета. Срочность обычная, не горит.Приступаем на следующей неделе, где то в середине.Нужен один макет только для версии ПК главной страницы, ширина контента на 1200 px.

3 года назад
oneunicorn
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexandromiller
Александра 
28 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
15 дней назад
3 года назад
$60
17 дней
Благодарю Александру за отличную работу, комфортно, быстро, все по ТЗ, если есть пожелания все вносится мнгновенно, макет получился отличный!
Спасибо за комфортную работу! Екатерина очень вежлива и всегда на связи, любые вопросы удавалось решить сразу, четкие замечания и предложения. Рекомендую к сотрудничеству и надеюсь на совместную работу в дальнейшем!
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