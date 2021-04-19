Роман Балабаев Designer_RBDesigner_RB
31 годРоссия/Ростов-на-Дону
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Продуманный дизайн для вашего сайта
Создаю продуманный современный дизайн веб-сайтов, который решает ваши задачи
Для этого я :
- Максимально вникаю в задачу
- Изучаю предметную область
- Провожу анализ конкурентов
- Вместе с заказчиком определяем целевую аудиторию
- Вместе заполняем бриф, уточняем детали проекта
- Предоплата 30% от суммы заказа или безопасная сделка
- Разработка дизайна в течении оговоренного срока
- Утверждение дизайна либо внесение правок
- Оплата оставшейся стоимости дизайна
- Отправка исходников
e-mail: [email protected]
instagram: https://www.instagram.com/designnotes_rb/
vk: https://vk.com/romabalabaev
Viber, WhatsApp по запросу
Действие аккаунта приостановлено!
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