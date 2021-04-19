Продуманный дизайн для вашего сайта

Создаю продуманный современный дизайн веб-сайтов, который решает ваши задачи

Для этого я :

Максимально вникаю в задачу

Изучаю предметную область

Провожу анализ конкурентов

Вместе с заказчиком определяем целевую аудиторию

Вместе заполняем бриф, уточняем детали проекта

Предоплата 30% от суммы заказа или безопасная сделка

Разработка дизайна в течении оговоренного срока

Утверждение дизайна либо внесение правок

Оплата оставшейся стоимости дизайна

Отправка исходников

e-mail: [email protected]

instagram: https://www.instagram.com/designnotes_rb/

vk: https://vk.com/romabalabaev

Viber, WhatsApp по запросу