Designer_RB

Роман Балабаев Designer_RB

 
31 годРоссия/Ростов-на-Дону
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Продуманный дизайн для вашего сайта

Создаю продуманный современный дизайн веб-сайтов, который решает ваши задачи

Для этого я :

  • Максимально вникаю в задачу
  • Изучаю предметную область
  • Провожу анализ конкурентов
  • Вместе с заказчиком определяем целевую аудиторию
Этапы работы

  • Вместе заполняем бриф, уточняем детали проекта
  • Предоплата 30% от суммы заказа или безопасная сделка
  • Разработка дизайна в течении оговоренного срока
  • Утверждение дизайна либо внесение правок
  • Оплата оставшейся стоимости дизайна
  • Отправка исходников
Контакты

e-mail: [email protected]

instagram: https://www.instagram.com/designnotes_rb/

vk: https://vk.com/romabalabaev

Viber, WhatsApp по запросу