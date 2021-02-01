Редизайн сайта

доработать дизайн сайта сделать в современном виде
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Здравствуйте! Необходимо разработать новый дизайн для сайта с тематикой "Клининг".
Сейчас сайт выглядит так: http://klining-one.ru/
Структуру и меню нужно сделать более современными и удобными для людей разных возрастов.
- В шапке нужно разместить ссылки на чаты с месседжерами, а также добавить слайдер с авто-сменой баннеров.
- В левом меню, сделать кнопки вместо ссылок
- Также необходимо переделать внешний вид прайсов: сделать их более презентабельными
По сути, хочется придать сайту живости. Вы можете отправлять примеры работ, или свои идеи, как это всё реализовать. Мы обязательно обсудим это и договоримся конкретнее обо всём.
Касательно цены, озвучивайте её заранее, ведь бюджет будет ограничен. Но стоит учитывать, что всё зависит от вашего предложения. Для начала, прошу указать ориентировочные сроки создания макета. Прошу учесть, что сроки ограничены и приступать планируем к концу недели. От вас потребуется 1 пробный макет главной страницы для ПК-версии сайта.
В случае успешного сотрудничества, готовы в дальнейшем обговорить и мобильную версию. Спасибо
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