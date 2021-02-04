Figma. Собрать кликабельный прототип (есть макеты)

Нужно разработать несколько концепций дизайна лендинга по приложенному прототипу Сперва начнем с одной первой концепции 2 экрана. Предлагайте цену за эту задачу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Благодарю за внимание к проекту
Задача: Есть исходные прототипы в fimga, необходимо:
• группы элементов собрать в компоненты
• пересобрать прототипы с использованием компонентов
• сделать кликабельный прототип: ~15 экранов соединить в последовательность. Без анимаций просто переходы при клике
Задача техническая, ничего отрисовывать не нужно
Если заинтересовал проект,
прошу указать стоимость и приложить ссылку на сделанный вами прототип в figma
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