Figma. Собрать кликабельный прототип (есть макеты)

Дизайн сайтовЗавершен2 заявки226 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Благодарю за внимание к проекту

Задача: Есть исходные прототипы в fimga, необходимо:

• группы элементов собрать в компоненты

• пересобрать прототипы с использованием компонентов

• сделать кликабельный прототип: ~15 экранов соединить в последовательность. Без анимаций просто переходы при клике

Задача техническая, ничего отрисовывать не нужно

Если заинтересовал проект,

прошу указать стоимость и приложить ссылку на сделанный вами прототип в figma

Figma
3 года назад
messy
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
voyager_web
Максим 
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$13
1 день
Максим доработал на уровне компонентов и собрал кликабельный прототип моб. приложения в figma. Все выполнено в срок, исполнитель внимателен к пожеланиям заказчика, все корректировки вносились максимально оперативно. Приятная коммуникация. Работой доволен, рекомендую
Оперативная связь, быстрая оплата, четкое ТЗ и подробные правки. Работать одно удовольствие. Рекомендую Александра, как заказчика!