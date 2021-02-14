igorrrmass

Требуется с помощью библиотеки Leaflet (для мобильных интерактивных карт) создать интерактивную карту помещения. Требуемые функции 1) Размещение карты помещения (несколько этажей) 2) Организовать навигацию между кабинетами 3) Сделать зум до 5 масштабов карты и переход между этажами. Наглядный ...