igorrrmass

Требуется с помощью библиотеки Leaflet (для мобильных интерактивных карт) создать интерактивную карту помещения. Требуемые функции 1) Размещение карты помещения (несколько этажей) 2) Организовать навигацию между кабинетами 3) Сделать зум до 5 масштабов карты и переход между этажами. Наглядный ...
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$90
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
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нет безопасных платежей
- $200Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $1000
Нужно разработать мобильное приложение под ключ (клиент-сервер) Разработка нужна кроссплатформенная (Flutter - крайне желательно, но React Native - тоже готов рассматривать). Макет в фигме-https://www.figma.com/file/yuVGD1HKccIAaf8ZrtrcFr/Untitled?node-id=0%3A1 Функционал: 2 языка, авторизация (смс, ID сервисов, push, геопозиция, лента услуг (добавляется в админке, ...Мобильные приложения12 заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Необходимо отрисовать дизайн лендинга по ТЗ. Тематика: изготовление памятников. Присылайте сроки и цену. Если есть портфолио будет плюсом.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$90
10 баллов
3 года назад
Спасибо за интересный проект. Хороший заказчик, всегда на связи. Оплата вовремя, рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за отличный дизайн! Очень отзывчивый исполнитель, всем рекомендую. Буду обращаться еще!