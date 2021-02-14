igorrrmass

Игорь Поспелов igorrrmass

 
37 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка интерактивной карты помещения

    $200

    Требуется с помощью библиотеки Leaflet (для мобильных интерактивных карт) создать интерактивную карту помещения. Требуемые функции 1) Размещение карты помещения (несколько этажей) 2) Организовать навигацию между кабинетами 3) Сделать зум до 5 масштабов карты и переход между этажами. Наглядный ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Мобильное приложение

    $1000

    Нужно разработать мобильное приложение под ключ (клиент-сервер) Разработка нужна кроссплатформенная (Flutter - крайне желательно, но React Native - тоже готов рассматривать). Макет в фигме-https://www.figma.com/file/yuVGD1HKccIAaf8ZrtrcFr/Untitled?node-id=0%3A1 Функционал: 2 языка, авторизация (смс, ID сервисов, push, геопозиция, лента услуг (добавляется в админке, ...

    ReactFlutter
    Мобильные приложения12 заявок
    Закрыт
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
anna_lashchenykh
Анна Лащеных 
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$90
10 баллов
3 года назад
Дизайн лендинга по изготовлению памятников
Спасибо за интересный проект. Хороший заказчик, всегда на связи. Оплата вовремя, рекомендую!
Спасибо за отличный дизайн! Очень отзывчивый исполнитель, всем рекомендую. Буду обращаться еще!
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