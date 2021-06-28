Требуется Unity разработчик для создания простой слот-игры для Google Play. Объем работы фиксирован, функционал включает экраны с видео, регистрацией и слотами. Весь арт и примеры приложений предоставляются. Необходимы: скомпилированный APK, Unity проект с исходниками и keystore. Убедитесь в корректной работе кнопок Android и получении android id в Unity 2020+.