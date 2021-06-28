Требуется разработать мобильное приложение для iOS, которое будет функционировать как пульт от телевизора. Необходимо обеспечить совместимость с основными марками телевизоров и рассмотреть технические возможности реализации. Дизайн приложения доступен по ссылке. Интересует мнение о возможности интеграции и взаимодействия с телевизорами.
Мобильное приложение
Нужно разработать мобильное приложение под ключ (клиент-сервер)
Разработка нужна кроссплатформенная (Flutter - крайне желательно, но React Native - тоже готов рассматривать).
Макет в фигме-https://www.figma.com/file/yuVGD1HKccIAaf8ZrtrcFr/Untitled?node-id=0%3A1
Функционал: 2 языка, авторизация (смс, ID сервисов, push, геопозиция, лента услуг (добавляется в админке, спецы добавляются в админке), запись на посещение и оплата через сбер к примеру).
Заявки фрилансеров
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