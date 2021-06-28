Мобильное приложение

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт12 заявок2146 просмотров

Нужно разработать мобильное приложение под ключ (клиент-сервер)

Разработка нужна кроссплатформенная (Flutter - крайне желательно, но React Native - тоже готов рассматривать).

Макет в фигме-https://www.figma.com/file/yuVGD1HKccIAaf8ZrtrcFr/Untitled?node-id=0%3A1

Функционал: 2 языка, авторизация (смс, ID сервисов, push, геопозиция, лента услуг (добавляется в админке, спецы добавляются в админке), запись на посещение и оплата через сбер к примеру).

FigmaFlutterNode.jsReact Native
4 года назад
igorrrmass
Игорь 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов
4 года назад
Игорь
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Андрей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Александр
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
4 года назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Андрей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
287 отзывов
4 года назад
Александр
 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Мобильное приложение (только ios) с функционалом ПУЛЬТ ОТ ТЕЛЕВИЗОРА

    Требуется разработать мобильное приложение для iOS, которое будет функционировать как пульт от телевизора. Необходимо обеспечить совместимость с основными марками телевизоров и рассмотреть технические возможности реализации. Дизайн приложения доступен по ссылке. Интересует мнение о возможности интеграции и взаимодействия с телевизорами.

    iOSNode.js
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • С помощью лидара на iPhone определить рост человека

    Требуется разработать мобильное приложение для iPhone, использующее лидар для определения роста человека. Ожидается опыт работы с лидарами и мобильными приложениями. Подробности в отклике.

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Добавление интеграций в мобильное приложение на react native

    Требуется разработка интеграций для мобильного приложения на React Native. Необходимо реализовать интеграцию Apple Pay и Google Pay через SDK cloudpayments.ru, добавить пуш-уведомления, опубликовать приложение в TestFlight и создать APK для тестирования. После успешного тестирования требуется разместить приложение в магазинах.

    React Native
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Unity разработчик для создания простой слот-игры по чёткому ТЗ

    Требуется Unity разработчик для создания простой слот-игры для Google Play. Объем работы фиксирован, функционал включает экраны с видео, регистрацией и слотами. Весь арт и примеры приложений предоставляются. Необходимы: скомпилированный APK, Unity проект с исходниками и keystore. Убедитесь в корректной работе кнопок Android и получении android id в Unity 2020+.

    AndroidUnity
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Market Store

    Разработайте одностраничный магазин кроссовок с простой архитектурой. Требуются только товар, цена и изображения. Используйте React.js и Expo. Начало проекта уже предоставлено во вложении.

    JavaScript
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка бота Telegram с партнерской программой

    Требуется разработать Telegram-бота для поиска фотографий человека по ссылкам из соцсетей. Бот должен принимать платежи и быть связан с партнерской программой, включающей регистрацию, ведение статистики и возможность выплат. Дизайн предоставляется, возможно, потребуется верстка. Ожидаются конкретные предложения с указанием цен от опытных фрилансеров.

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доделать приложение на Flatter

    Требуется доработка мобильного приложения на Flutter. Необходимо исправить работу GPS для корректного расчета скорости и пробега, добавить ссылки на функции 'поделиться', 'оценить' и 'соглашения', а также реализовать покупки в приложении. Ожидаются качественные правки и внимание к деталям.

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Android приложение Сроки 5-6 дней Срочно

    $250

    Требуется разработка Android приложения, привязываемого к конкретной модели телефона. Приложение должно поддерживать принятие решений на основе данных с сервера и отображать информацию в виде индикатора. Основные функции: логирование, блокировка доступа, изменение цвета индикатора в зависимости от данных и звуковые сигналы. Срок выполнения - 5-6 дней.

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Мобильное приложение на flutter dart

    Требуется разработка мобильного приложения на Flutter и Dart для платформ Android и iOS. Ожидаются примеры работ для оценки. Проект ориентирован на создание качественного и функционального приложения.

    AndroidFlutteriOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Мобильное приложение на React Native

    Требуется сверстать мобильное приложение на React Native, используя готовый дизайн из Figma и подключить существующее API. Техническое задание уже подготовлено. Бюджет и сроки обсуждаются, оплата поэтапная по факту выполнения.

    FigmaReact Native
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад