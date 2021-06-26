Market Store

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки1889 просмотров

Сделать одностроничный магазин с кросовками .

Сделать его как можно проще , без лишних заморочек, нужно только товар , цена , картинки , ну и минимальная aрхетектура страницы.

Среда разработки reart,js,expo ! 

Есть начало,прикреплён файл!

JavaScript
4 года назад
guest_16247308758166
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Евгений
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Доделать приложение на Flatter

    Требуется доработка мобильного приложения на Flutter. Необходимо исправить работу GPS для корректного расчета скорости и пробега, добавить ссылки на функции 'поделиться', 'оценить' и 'соглашения', а также реализовать покупки в приложении. Ожидаются качественные правки и внимание к деталям.

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Android приложение Сроки 5-6 дней Срочно

    $250

    Требуется разработка Android приложения, привязываемого к конкретной модели телефона. Приложение должно поддерживать принятие решений на основе данных с сервера и отображать информацию в виде индикатора. Основные функции: логирование, блокировка доступа, изменение цвета индикатора в зависимости от данных и звуковые сигналы. Срок выполнения - 5-6 дней.

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Мобильное приложение на flutter dart

    Требуется разработка мобильного приложения на Flutter и Dart для платформ Android и iOS. Ожидаются примеры работ для оценки. Проект ориентирован на создание качественного и функционального приложения.

    AndroidFlutteriOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Мобильное приложение на React Native

    Требуется сверстать мобильное приложение на React Native, используя готовый дизайн из Figma и подключить существующее API. Техническое задание уже подготовлено. Бюджет и сроки обсуждаются, оплата поэтапная по факту выполнения.

    FigmaReact Native
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно реализовать видео звонок в приложении

    $300

    Требуется разработка функции видео звонка в мобильном приложении с использованием SIP сервера. Необходимо, чтобы интерфейс звонка был похож на стандартный UI, как в Telegram, с возможностью принятия и отклонения вызова. Укажите примеры проектов, где вы внедряли аналогичные функции.

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется сделать доработки моб. приложения

    Требуются доработки для готового мобильного приложения на Android. Необходим опыт работы с JAVA и Kotlin. При отклике предоставьте примеры выполненных работ. Задача включает улучшение функционала и оптимизацию приложения.

    AndroidJavaKotlin
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать приложения на IOS

    Требуется разработать мобильное приложение на iOS по готовому дизайну в Figma. Приложение состоит из 5 экранов и предназначено для отображения термометра. Функционал минимален, основное внимание уделяется точной реализации дизайна.

    FigmaiOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка приложения на ios

    $2000

    Требуется разработка мобильного приложения на iOS без использования Storyboard, с применением AutoLayout и паттерна Coordinator. Архитектура должна быть реализована по принципам MVVM, критические модули нуждаются в покрытии unit-тестами. Код должен быть написан с использованием протоколов с комментариями к публичным методам. В аудиодвижке предпочтительно использовать AVAudioEngine.

    FigmaiOSNode.js
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен Laravel разработчик

    Требуется Laravel разработчик для работы над двумя проектами: один с нуля, другой уже написан. Необходим опыт от 2-х лет, умение делать эстимейты и наличие портфолио. Работа длительная, 30-40 часов в неделю. Положительные отзывы в профиле обязательны.

    Laravel
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Починить авторизацию через вк, ок, фб в приложении на adobe air

    Требуется специалист для исправления авторизации через ВК, ОК и ФБ в приложении на Adobe Air для iOS. Необходимо определить причину сбоя и устранить проблему. Работа ведется через трекер Hubstaff. В отклике укажите часовой пояс, ставку и скиллы.

    iOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    4 года назад