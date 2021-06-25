Требуется сделать доработки моб. приложения

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Закрыт4 заявки3465 просмотров

Всем привет , требуется сделать доработки готового моб. приложения андроид, обязательный опыт работы с технологиями JAVA + Kotlin

Отвечайте на проект пожалуйста те у кого есть опыт с данными технологиями , все подробности в ЛС

Также просьба сразу прикрепить пару примеров из ваших работ!

AndroidJavaKotlin
4 года назад
guest_16190815887945
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