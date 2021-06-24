Разработать приложения на IOS

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Закрыт5 заявок1862 просмотра

Добрый день у нас есть отрисованный дизайн в фигме приложения, состоит из 5 экранов , очень мало функционала , по назначению термометр , нужно сделать для IOS

FigmaiOS
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rustam_kaira
Рустам 
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