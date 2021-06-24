Требуется Laravel разработчик для работы над двумя проектами: один с нуля, другой уже написан. Необходим опыт от 2-х лет, умение делать эстимейты и наличие портфолио. Работа длительная, 30-40 часов в неделю. Положительные отзывы в профиле обязательны.
Разработка приложения на ios
Работа c ui без Storiboard на AutoLayout (можно использовать Stevia)
Навигация на основе паттерна Coordinator
Архитектура MVVM
Критические модули должны быть покрыты unit test
Не использовать UI тесты.
Код на протоколах, комментарии ко всем публичным (протокольным) методам
По аудиодвижку - желательно не использовать AudioKit (только AVAudioEngine), лучше перетащить реализацию нужного класса с аудиокит если есть в этом необходимость
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