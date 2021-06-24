Разработка приложения на ios

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок1911 просмотров

Работа c ui без Storiboard на AutoLayout (можно использовать Stevia)

Навигация на основе паттерна Coordinator

Архитектура MVVM

Критические модули должны быть покрыты unit test

Не использовать UI тесты.

Код на протоколах, комментарии ко всем публичным (протокольным) методам

По аудиодвижку - желательно не использовать AudioKit (только AVAudioEngine), лучше перетащить реализацию нужного класса с аудиокит если есть в этом необходимость

ТЗ

Дизайн приложения в figma

FigmaiOSNode.js
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itforyou
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