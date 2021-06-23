Сделать Push-уведомления в PWA-приложении мессенджера на JS/ Vue

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка2649 просмотров

АДАМАНТ — мессенджер и криптокошелек, который использует блокчейн для хранения сообщений. Его веб-приложение — это Progressive Web Application, PWA, которое мы написали на JavaScript, Vue, Vuex, Vuetify. Для других платформ используем сборку Electron.

Веб-приложение: https://msg.adamant.im

Код: https://github.com/Adamant-im/adamant-im

Сейчас уведомления о новых сообщениях работают в виде браузерных. Нужно использовать современные возможности PWA, чтобы уведомления работали и на мобильных, и когда приложение не запущено.

Информация о Push-уведомлениях в PWA:

Для выполнения задачи от вас спросим:

  • Интерес к криптовалютам и нашему проекту
  • Знания принципов PWA
  • Знания JS и Vue
  • Способность разобраться в чужом коде
  • Способность писать код, который будет понятен другим
Перед откликом на задачу:

  • Посмотрите наш код в Гите
  • Прикиньте как именно будет работать ваше решение, и как это будет выглядеть для пользователя
  • Оцените сколько времени нужно на работу
JavaScriptVue.js
4 года назад
sergeylb
Сергей 
44 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад

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