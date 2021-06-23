Требуется разработка спортивного мобильного приложения для платформ iOS и Android. Back-end может быть на Django с PostgreSQL, PHP с Laravel или JavaScript с Node/Meteor. Frontend - React Native с использованием JS, Objective C и Java. Дизайн готов, ТЗ будет предоставлено кандидатам.
Сделать Push-уведомления в PWA-приложении мессенджера на JS/ Vue
АДАМАНТ — мессенджер и криптокошелек, который использует блокчейн для хранения сообщений. Его веб-приложение — это Progressive Web Application, PWA, которое мы написали на JavaScript, Vue, Vuex, Vuetify. Для других платформ используем сборку Electron.
Веб-приложение: https://msg.adamant.im
Код: https://github.com/Adamant-im/adamant-im
Сейчас уведомления о новых сообщениях работают в виде браузерных. Нужно использовать современные возможности PWA, чтобы уведомления работали и на мобильных, и когда приложение не запущено.
Информация о Push-уведомлениях в PWA:
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps/Re-engageable_Notifications_Push#push
- https://developers.google.com/web/ilt/pwa/introduction-to-push-notifications
- https://love2dev.com/pwa/push-notifications/
- Интерес к криптовалютам и нашему проекту
- Знания принципов PWA
- Знания JS и Vue
- Способность разобраться в чужом коде
- Способность писать код, который будет понятен другим
- Посмотрите наш код в Гите
- Прикиньте как именно будет работать ваше решение, и как это будет выглядеть для пользователя
- Оцените сколько времени нужно на работу
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