Доработать приложение

Есть андроид приложение и исходники его. Контент берет из firebase

вот ссылка на приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atex.medicalapp

Нужно сделать из него шаблон. Что бы я мог самостоятельно подключать к бд на хостинге и от туда брался контент.

С бд сейчас берется

(Экран категорий)

1.Название категории

2. Картинка категории

(Экран статей в категории)

3.Название статьи

4.Картинка статьи

5. Автор статьи(если его нет то ничего не выводиться)

(Экран самой статьи)

6.Автор статьи(если его нет то ничего не выводиться)

7.Заголовок статьи

8. Статья с картинками

9. В конце статьи опять указывается автор.(если его нет то ничего не выводиться)

Ну и в начале выводиться 3 слайда с текстом и картинками

Их тоже нужно менять

Суть в том что бы отредактировать прилку и показать как это все менять

Цена 50$

Предлагайте цену если эта не устраивает!