Бот отвечает на вопросы пользователей. Даёт инструкции, обеспечивает обратную связь. (Должна быть возможность настройки текстов бота) Пересылает сообщения в чат админов (аналогия LivegramBot) Принимает объявления (текст, фото, видео) Кажется это называют ...
Доработать приложение
Есть андроид приложение и исходники его. Контент берет из firebase
вот ссылка на приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atex.medicalapp
Нужно сделать из него шаблон. Что бы я мог самостоятельно подключать к бд на хостинге и от туда брался контент.
С бд сейчас берется
(Экран категорий)
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(Экран статей в категории)
3.Название статьи
4.Картинка статьи
5. Автор статьи(если его нет то ничего не выводиться)
(Экран самой статьи)
6.Автор статьи(если его нет то ничего не выводиться)
7.Заголовок статьи
8. Статья с картинками
9. В конце статьи опять указывается автор.(если его нет то ничего не выводиться)
Ну и в начале выводиться 3 слайда с текстом и картинками
Их тоже нужно менять
Суть в том что бы отредактировать прилку и показать как это все менять
Цена 50$
Предлагайте цену если эта не устраивает!
Заявки фрилансеров
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