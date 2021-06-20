Всех приветствую, ищем исполнителя на разработку Cleaner приложения для Android. Мы являемся фулл-стак командой по разработке мобильных приложений и мобильных игр, просим откликаться на вакансию только разработчиков!Заказ можно разбить на следующие задачи:1) верстка экранов (3 ...
Обновить зависимости в PWA-приложении мессенджера на JS/ Vue
АДАМАНТ — мессенджер и криптокошелек, который использует блокчейн для хранения сообщений. Его веб-приложение — это Progressive Web Application, PWA, которое мы написали на JavaScript, Vue, Vuex, Vuetify. Для других платформ используем сборку Electron.
Веб-приложение: https://msg.adamant.im
Код: https://github.com/Adamant-im/adamant-im
Зависимости в package.json устарели, как production, так и dev. Задача — обновить зависимости, чтобы все продолжало работать.
Для выполнения задачи от вас спросим:
- Интерес к криптовалютам и нашему проекту
- Знания JS, Vue, Electron
- Способность разобраться в чужом коде
- Способность писать код, который будет понятен другим
- Посмотрите наш код в Гите
- Оцените сколько времени нужно на работу
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