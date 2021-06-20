Обновить зависимости в PWA-приложении мессенджера на JS/ Vue

АДАМАНТ — мессенджер и криптокошелек, который использует блокчейн для хранения сообщений. Его веб-приложение — это Progressive Web Application, PWA, которое мы написали на JavaScript, Vue, Vuex, Vuetify. Для других платформ используем сборку Electron.

Веб-приложение: https://msg.adamant.im

Код: https://github.com/Adamant-im/adamant-im

Зависимости в package.json устарели, как production, так и dev. Задача — обновить зависимости, чтобы все продолжало работать.

Для выполнения задачи от вас спросим:

Интерес к криптовалютам и нашему проекту

Знания JS, Vue, Electron

Способность разобраться в чужом коде

Способность писать код, который будет понятен другим

Перед откликом на задачу: