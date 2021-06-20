Обновить зависимости в PWA-приложении мессенджера на JS/ Vue

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Закрыт2 заявки721 просмотр

АДАМАНТ — мессенджер и криптокошелек, который использует блокчейн для хранения сообщений. Его веб-приложение — это Progressive Web Application, PWA, которое мы написали на JavaScript, Vue, Vuex, Vuetify. Для других платформ используем сборку Electron.

Веб-приложение: https://msg.adamant.im

Код: https://github.com/Adamant-im/adamant-im

Зависимости в package.json устарели, как production, так и dev. Задача — обновить зависимости, чтобы все продолжало работать.

Для выполнения задачи от вас спросим:

  • Интерес к криптовалютам и нашему проекту
  • Знания JS, Vue, Electron
  • Способность разобраться в чужом коде
  • Способность писать код, который будет понятен другим
Перед откликом на задачу:

  • Посмотрите наш код в Гите
  • Оцените сколько времени нужно на работу
JavaScriptVue.js
4 года назад
sergeylb
Сергей 
44 года
6 лет в сервисе
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3 года назад

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Александр
 
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