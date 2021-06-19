Нужен разработчик на Flutter

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки502 просмотра

Есть сайт, маркетплейс на WordPress + WCFM, нужно создать для него приложение для Android и iOS на Flutter, сверстать все нужные экраны и сделать интеграцию с сайтом и БД, чтобы все данные сайта автоматически попадали в приложение.

AndroidFlutteriOSWordPress
4 года назад
serious22venom
Кирилл 
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