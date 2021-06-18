Сделать приложение

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Закрыт4 заявки451 просмотр

Нужно сделать приложение для сайта идентичного этому  opensea. io

Стак технологий нашего сайта:

Laravel последней версии (API + Security), Vue.js 3

поколения (Nuxt.js), w3.js, Solidity + Hardhat +

Openzeppelin + Waffle, MariaDB, Redis, верстка на html5 +

css3,Bulma или tailwind.

Скидывайте цены, за приложение под ключ

HTMLJavaScriptLaravelRedisSolidityVue.js
4 года назад
Herosergh
Сергей 
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