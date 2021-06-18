Разработка мобильного приложения, которое дает возможность заказывать необходимые товары и блюда, оплачивать их с помощью банковской карты и забирать свой заказ в удобное время.

Технологии которые будут использоваться для написания приложения – Flutter.

Более детальная информация о проекте будет предоставлена после переговоров и подписания договора NDA.